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الجمعة، 26 أبريل 2019 06:30 م
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الاقتصاد الأمريكى يحقق فى الربع الأول من 2019 أعلى نمو له من 6 سنوات

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:55 م
الاقتصاد الأمريكى يحقق فى الربع الأول من 2019 أعلى نمو له من 6 سنوات الاقتصاد الأمريكى
واشنطن - أ.ش.أ
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حقق الاقتصاد الأمريكى نموا أعلى من المتوقع له خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل أفضل أداء له فى مثل هذه الفترة على مدى 6 سنوات.
 
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادى الأمريكى ، فى القراءة الأولى لأداء الاقتصاد، أن الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى سجل 3.2% خلال أول ربع من عام 2019، وذلك بعد أن توقع المحللون أن يكون معدل النمو 2.5% فى نفس الفترة، حيث تعد هذه هى المرة الأولى منذ عام 2013 التى يتجاوز فيها الناتج المحلى الإجمالى سقف الـ3%.
 
وبينت الإحصائيات أن الصادرات الأمريكية ، ارتفعت بنسبة 3.7% فى الربع الأول، بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.7% أيضا، كما تعزز النمو الاقتصادى بصورة ملموسة بسبب الاستثمارات القوية فى منتجات الملكية الفكرية والتى نمت بنسبة بلغت 8.6%.
 

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