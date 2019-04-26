الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير خارجية فنزويلا وقاضية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت اليوم الجمعة عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلي وقاضية فنزويلية.

وذكرت الوزارة أن العقوبات فُرضت على الوزير خورخي أرياثا والقاضية كارول باديلا بسبب الأزمة المستمرة في فنزويلا.

والعقوبات هي الأحدث في سلسلة استهدفت مسؤولين وضعتهم السلطات الأمريكية على القائمة السوداء بسبب دورهم في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وتهدف العقوبات إلى زيادة الضغط على مادورو وكبار المسؤولين في حكومته، التي تواجه انتقادات شديدة بسبب انهيار الاقتصاد وتقويض الديمقراطية.

واعترفت واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد وطالبت مادورو، الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ 2013، بالتنحي.