video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 09:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير خارجية فنزويلا وقاضية

الجمعة، 26 أبريل 2019 08:00 م
الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير خارجية فنزويلا وقاضية دونالد ترامب
واشنطن (رويترز)
إضافة تعليق

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت اليوم الجمعة عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلي وقاضية فنزويلية.

وذكرت الوزارة أن العقوبات فُرضت على الوزير خورخي أرياثا والقاضية كارول باديلا بسبب الأزمة المستمرة في فنزويلا.

والعقوبات هي الأحدث في سلسلة استهدفت مسؤولين وضعتهم السلطات الأمريكية على القائمة السوداء بسبب دورهم في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وتهدف العقوبات إلى زيادة الضغط على مادورو وكبار المسؤولين في حكومته، التي تواجه انتقادات شديدة بسبب انهيار الاقتصاد وتقويض الديمقراطية.

واعترفت واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد وطالبت مادورو، الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ 2013، بالتنحي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يحث الأمريكيين على التطعيم ضد الحصبة بسبب التفشى الخطير للمرض

ترامب VS أوباما.. الرئيس الأمريكى يشكو "تويتر" لقلة متابعيه مقارنة بسلفه

مومياوات أسوان وسباق الانتخابات الأمريكية المبكر فى صدارة اهتمامات الصحافة العالمية.. قلق فى فريق ترامب الانتخابى من منافسة جو بايدين.. مخاوف من انتشار داعش فى آسيا.. واليمين الأسبانى يستعد لـ"غزو البرلمان"

واشنطن

دونالد ترامب

فنزويلا

الولايات المتحدة الامريكية




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة