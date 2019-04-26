الأمم المتحدة: نحو 700 ألف شخص فى موزمبيق معرضون للخطر جراء إعصار "كينيث"

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أكد برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة أن ما يقرب من 700 ألف شخص فى موزمبيق معرضون للخطر جراء إعصار (كينيث) الذى وصل إلى الساحل الشمالى للبلاد مساء أمس الخميس، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يجلب الإعصار كميات غزيرة من الأمطار فى الأيام العشرة المقبلة تصل إلى ضعف ما حدث أثناء إعصار (إيداي) المدمر الذى ضرب البلاد الشهر الماضى وخلف كارثة إنسانية هناك.

وأكد هيرفيه فيرهوسل المتحدث باسم البرنامج - فى بيان اليوم الجمعة استعدادات البرنامج لمساعدة المتضررين من إعصار كينيث، لافتا إلى أنه تم وضع 500 طن مترى من الأغذية فى منطقة "بيمبا"، إضافة إلى ألف طن أخرى جاهزة للإرسال من أحد مستودعات البرنامج فى منطقة مجاورة.



وأشار إلى أن برنامج الغذاء العالمى وشركاءه من المنظمات غير الحكومية المحلية تستعد لتوزيع 564 طنا من المواد الغذائية المخزونة على المجتمعات فى مقاطعات بيمبا وموسيمبوا دا برايا وبالما وكويسانجا وماكوميا ونانجادى وايبو وميلوكو، موضحا أنه قدم حتى الآن مساعدات غذائية إلى 1.3 مليون شخص يكافحون من أجل العودة إلى حياتهم بعد الدمار الذى خلفه إعصار (إيداي) قبل أقل من 6 أسابيع.



وفى سياق متصل، أفادت السلطات فى موزمبيق بمقتل شخص على الأقل وتدمير عدد من المنازل جراء إعصار "كينيث" الذى ضرب شمال البلاد.



وذكر مركز عمليات الطوارئ المحلية فى موزمبيق - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية - أن سيدة لقيت مصرعها بسبب سقوط شجرة فى مدينة "بيمبا".



يشار إلى أن موزمبيق هى واحدة من أفقر دول العالم وقد تسبب الإعصار "إيداي" فى القضاء على المحاصيل الزراعية فى الدولة الواقعة جنوب أفريقيا قبل حصادها بوقت قليل، وقد يواجه مئات الآلاف من الأشخاص الجوع فى الأشهر المقبلة كما أن الإعصار الجديد الذى من المتوقع أن تصاحبه فيضانات سيؤدى إلى تعقيد الجهود المبذولة للتعافى من الإعصار السابق.