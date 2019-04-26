الأعلى للجامعات يعلن ضوابط جديدة لالتحاق الطلاب بالجامعات الأجنبية فى الخارج

كتب وائل ربيعى

أقر المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وحضور د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالى الضوابط الجديدة لالتحاق الطلاب المصريين الجدد بالجامعات الأجنبية بالخارج للعام الدراسى القادم، حتى يتم معادلة الشهادات التى يحصلون عليها عند تخرجهم، ويأتى ذلك حلا للمشكلات التى تواجههم.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى للجامعات اليوم، تنص هذه الضوابط، والتى يبدأ تطبيقها من العام الدراسى 2019 / 2020 على الطلاب الجدد على فيما يخص كليات قطاع الطب (الطب، الصيدلة، الأسنان، الطب البيطرى، العلاج الطبيعى، التمريض). 1. الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية. 2. الشهادات الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي). 3. الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية: ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء) هذا بالإضافة إلى المواد التكميلية، وباقى الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات، وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

وفيما يخص قطاع الهندسة (الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمرانى، والفنون الجميلة "عمارة") 1. الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات . 2. الشهادة الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى. 3. الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية: ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية، وهي:(اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء) هذا بالإضافة إلى المواد التكميلية، وباقى الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

بالإضافة إلى ضرورة استيفاء تصديق جميع الجهات المختصة فى جمهورية مصر العربية على صورة شهادة الثانوية العامة، التى يتم إرفاقها مع الدعوات الدراسية، التى يتم توجيهها إلى الطلاب المصريين، الذين يرغبون فى الدراسة بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات، عند استلام المستندات الخاصة بالطلاب المتقدمين للوضع تحت الإشراف العلمى للبعثات.

ووضع جميع الطلاب "بنين، بنات" تحت الإشراف العلمى للبعثات كأحد الشروط الخاصة بمعادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات، اعتبارًا من العام الأكاديمى 2019/2020 بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع عدم تجديد الموافقة على استمرار الإشراف العلمى للدارس إلا بعد تقديم تقرير موثق من جامعته الأجنبية يفيد بتقدمه الدراسى.

ومراجعة الطالب لقائمة الجامعات الأوكرانية التى سيتم النظر فى معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك اعتبارًا من العام الأكاديمى 2019 /2020، حيث سيتم النظر فى معادلة الجامعات المذكورة فقط فى حالة قبول الطلاب الجدد بدءا من العام الجامعى 2019 / 2020 أما الطلاب الذين سبق قبولهم قبل هذا القرار فسوف يتم النظر فى معادلة شهاداتهم حالة بحالة.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم الإعلان تباعا من خلال الموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات عن أسماء الجامعات الأجنبية بالدول المختلفة التى سيتم النظر فى معادلتها، مؤكدًا حرصه الكامل على مصلحة الطلاب إلا أنه فى حالة عدم التزام الطلاب بضوابط وشروط الالتحاق بالجامعات الأجنبية، فلن يتم معادلة شهاداتهم الحاصلين عليها دون مسئولية على وزارة التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات.