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الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الجمعة، 26 أبريل 2019 08:00 ص
الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، حيث إن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


الصغرى العظمى

القاهرة 16 33
شبين الكوم 15 31
طنطا 15 30
دمنهور 14 29
الإسكندرية 16 25
بلطيم 15 25
مطروح 15 24
السلوم 16 30
سيوة 18 34
بورسعيد 17 23
دمياط 17 23
الزقازيق 15 32
الإسماعيلية 14 32
السويس 14 32 
العريش 14 25
رفح 13 25 
رأس سدر 16 32
نخل 10 30
نويبع 20 31 
طابا 13 29
كاترين 09 27 
الطور 19 30 
شرم الشيخ 22 32 
الغردقة 20 33
مرسى علم 20 31
الفيوم 15 33
بني سويف 15 33
المنيا 15 34
أسيوط 16 35
سوهاج 15 36
قنا 17 37
الأقصر 19 38
أسوان 19 38 
أبو سمبل 20 38 
الوادي الجديد 21 37
شلاتين 21 30
أبو رماد 20 28 
حلايب 22 27
راس حدربة 20 28 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 26 36 
المدينة 22 32 
الرياض 16 26 
المنامة 22 28 
أبوظبي 22 30 
الدوحة 22 30
الكويت 17 30
دمشق 10 25
بيروت 17 24
عمان 12 25
القدس 12 24
غزة 16 26
بغداد 14 30
مسقط 25 28
صنعاء 10 26
الخرطوم 25 42
طرابلس 15 24
تونس 12 24
الجزائر 10 18
الرباط 12 22 
نواكشوط 22 35

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى
أنقرة 08 22 
إسطنبول 10 20
إسلام أباد 20 32
نيودلهي 27 42
جاكرتا 25 33
بكين 10 20
كوالالمبور 25 33
طوكيو 10 18
أثينا 13 24 
روما 09 22
باريس 07 15 
مدريد 04 18
برلين 11 22 
لندن 08 14
مونتريال 04 10 
موسكو 10 20 
نيويورك 10 16
واشنطن 10 22
 
 
 
 

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