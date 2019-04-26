إنقاذ متسلق ماليزى من عاشر أعلى جبل فى العالم بنيبال

رويترز

انتشلت طائرة هليكوبتر متسلقا ماليزيا من جبل أنابورنا فى غرب نيبال اليوم الجمعة حيث تقطعت به السبل لمدة يومين بعدما تسلق عاشر أعلى جبل فى العالم هذا الأسبوع.

ووصل طبيب التخدير وى كين تشين (48 عاما) لقمة الجبل الذى يبلغ ارتفاعه 8091 مترا مع 31 متسلقا أجنبيا آخرين يوم الثلاثاء لكنه فشل فى النزول إلى معسكر عند منطقة منخفضة من الجبل.

ورصد قائد طائرة هليكوبتر الطبيب أمس الخميس وهو يلوح بكلتا يديه من على ارتفاع نحو 7500 متر ،وتسلق أربعة من المرشدين المحليين (الشيربا) إلى المكان وساعدوه فى النزول إلى المعسكر حيث انتشلته طائرة إنقاذ هليكوبتر.

وهناك مئات المتسلقين الأجانب على قمم جبال الهيمالايا المختلفة فى نيبال خلال موسم التسلق الحالى الذى ينتهى فى مايو.

ويعد تسلق الجبال مصدرا رئيسيا للعمالة والدخل فى البلد الذى يعانى من صعوبات اقتصادية والذى يضم ثمانى من أعلى 14 قمة فى العالم بينها جبل إيفرست.