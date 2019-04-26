video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 26 أبريل 2019 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق موانى السويس لسوء الأحوال الجوية

الجمعة، 26 أبريل 2019 05:09 م
إغلاق موانى السويس لسوء الأحوال الجوية ميناء-ارشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
إضافة تعليق
أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر إغلاق ميناء السويس والزيتيات بمحافظة السويس فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 28-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار وقوة البحر 5 درجة.
 
كما تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تداول 190 شاحنة و95 سيارة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء

أخبار مصر

أخبار المحافظات

أخبار الموانئ




لا تفوتك
بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

بعد نفاذ التعديلات الدستورية.. تعرف على 5 مهام أساسية لمجلس الشيوخ المرتقب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

شاهد قبلة على جبر لعروسه بعد "الزفة المودرن"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

بالتزامن مع زيارة الرئيس للصين.. 10 معلومات عن مبادرة "الحزام والطريق"

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

خطايا الجماعة الإرهابية بقبضة القانون.. اصطفاف المصريين فى الاستفتاء أصاب الإخوان بالجنون.. قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية جاهز لمعاقبتهم.. وخبراء أمنيون: تغيرات فى خطة أنصارهم للهروب من العقاب

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

"فى قلب مصر".. سيناء على موعد مع تنمية متكاملة فى 2022.. ضخ استثمارات لشبه الجزيرة بقيمة 275 مليار جنيه.. 4 أنفاق تُقرب الطريق لكنوز "مدينة الفيروز".. ومشروعات تنموية تغير صحراء "أرض المعارك" من التهجير للتعمير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة