إغلاق موانى السويس لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر إغلاق ميناء السويس والزيتيات بمحافظة السويس فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 28-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأموج ما بين 3-4 أمتار وقوة البحر 5 درجة.

كما تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.