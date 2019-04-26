ألمانيا تدعو مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضرورى لسريلانكا

أ ش أ

نصحت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها بتجنب السفر غير الضرورى إلى العاصمة السريلانكية "كولومبو"، وذلك عقب وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية التى استهدفت كنائس وفنادق داخل كولومبو وفى محيطها.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن الخارجية الألمانية أوضحت اليوم الجمعة أن هناك خطرا مبدئيا بحدوث مزيد من الهجمات وحثت الزائرين الألمان على أن يكونوا أكثر يقظة، دون أن تصدر تحذيرا صريحا بعدم السفر إلى كولومبو أو سريلانكا بشكل عام.



يذكر أن مواطنا يحمل جنسية مزدوجة ألمانية-أمريكية قد لقى مصرعه خلال هجمات أحد عيد الفصح الدامية التى راح ضحيتها 253 شخصا وأكثر من 400 مصاب.