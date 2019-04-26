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آخر قرارات النيابة.. فحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة طفلة الهرم

الجمعة، 26 أبريل 2019 04:00 ص
آخر قرارات النيابة.. فحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة طفلة الهرم جثة طفلة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية طفلة تم العثور عليها متوفاة بمنطقة مهجورة بالهرم، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة مهجورة تابعة لدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة بها آثار كدمات، وتم نقلها إلى المشرحة.

وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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