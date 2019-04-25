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وزير خارجية إيران: الرئيس الأمريكى ترامب لا يرغب بحرب لكن قد يتم دفعه لشنها

الخميس، 25 أبريل 2019 01:04 ص
وزير خارجية إيران: الرئيس الأمريكى ترامب لا يرغب بحرب لكن قد يتم دفعه لشنها محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى
كتب أحمد عبد الرحمن - رويترز
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قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى مقابلة مع رويترز إنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يريد حربا مع إيران لكنه أضاف فى مقابلة مع رويترز أنه ربما "استُدرج" إلى نزاع.

وقال الوزير فى المقابلة التى جرت يوم الأربعاء فى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك "لا أعتقد أنه يريد حربا... لكن هذا لا ينفى أنه يجرى استدراجه لفعل هذا".

وأضاف ظريف أن "الفريق ب" الذى يضم مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى جون "بولتون" ورئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين" نتنياهو ربما حضّا ترامب على الدخول فى صراع مع إيران.

وقال "أولئك الذين رسموا السياسات الجارى اتباعها لا يريدون ببساطة حلا يجرى التوصل إليه بالتفاوض. لكن دعونى أقولها واضحة إن إيران لا تسعى لمواجهة، لكنها لن تهرب من الدفاع عن نفسها".


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