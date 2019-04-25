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وزير التعليم العالى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد القيامة المجيد

الخميس، 25 أبريل 2019 10:17 ص
وزير التعليم العالى يهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد القيامة المجيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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تقدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة وقيادات المجتمع الجامعى والمراكز والمعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب وكل منتسبى العمل الأكاديمى، بالتهنئة للشعب المصرى بعيد القيامة المجيد أعاده الله على مصر بالخير والبركات. 
 
وقد وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى بهذه المناسبة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة بعدم إجراء أى أعمال للامتحانات خلال أسبوع الأعياد تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 686 بتاريخ 14 مارس الماضى، لكى يتمكن الطلاب من قضاء إجازة الأعياد مع أسرهم.
 
 
 

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