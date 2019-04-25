video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب وزير التعليم: تدريب المدرسين فى التعليم الفنى على المناهج الجديدة

الخميس، 25 أبريل 2019 10:11 ص
نائب وزير التعليم: تدريب المدرسين فى التعليم الفنى على المناهج الجديدة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

عقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أمس، اجتماعاً مع مديرى عموم التعليم الفنى ومدرسى المدارس الفنية بديوان عام الوزارة، للإجابة على تساؤلات المعلمين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، والمهندس صبحى عبد العدل مدير عام التعليم الصناعى، والدكتور عفت جوهر مدير عام التعليم الفندقي.

وناقش الدكتور محمد مجاهد خلال الاجتماع العديد من الموضوعات، مؤكداً أنه يتم حاليًا تدريب المدرسين فى مدارس التعليم الفني على آليات المناهج الجديدة، والتي تعتمد على نظام الجدارات لضمان خروج الطلاب مؤهلين لسوق العمل مباشرة، وهو نظام يعتمد على تدريس حزمة من المعارف وحزمة أخرى من المهارات.

واستعرض نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنجازات قطاع التعليم الفني خلال الفترة الأخيرة، ومنها منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة، وإنشاء هيئة الجودة لاعتماد جودة برامج التعليم الفني لتكون أداة فعالة لمتابعة وتقييم أداء المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني من أجل تحقيق تعليم فني ذو جودة عالمية، مشيراً إلى أنه يتم إرسال البعثات التدريبية للمعلمين لعدة دول أوروبية لتعلم مهارات جديدة.

وشدد الدكتور محمد مجاهد على أن الوزارة تركز حالياً على تغيير كل المناهج، بشكل يتسق مع متطلبات الصناعة، وتحسين قدرات المعلم، لتخريج طلاب قادرين على المنافسة محلياً وعالمياً.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لطلاب الثانوية العامة.. أبرز 7 معلومات يجب معرفتها عن امتحان البوكليت

التعليم: مصير المعلمين المؤقتين محدد وفقا لشروط المسابقة قبل التعاقد معهم

التربية والتعليم

نظام الجدارات

اخبار اليوم

اخبار التعليم

انشاء هيئة ضمان جودة




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة