/أ ش أ/

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، للمشاركة في مؤتمر دول غرب البلقان الذي تستضيفه ألمانيا في العاصمة برلين يوم الاثنين المقبل، الموافق 29 من أبريل الجاري.