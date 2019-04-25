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مصرع شاب على يد لصوص سرقوا "توك توك" بمركز قفط فى قنا

الخميس، 25 أبريل 2019 01:10 م
مصرع شاب على يد لصوص سرقوا "توك توك" بمركز قفط فى قنا جثه-ارشيفية
قنا - وائل محمد
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تكثف الأجهزة الأمنية بقنا جهودها لكشف لغز مصرع شاب على يد مجهولين، أثناء محاولته الدفاع عن "التوك توك" الذى يعمل عليه بمدينة قفط ومحاولة سرقته، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بمقتل محمد جابر القويضي، مقيم بقفط، بطلق نارى بالقرب من النصب التذكارى لشهداء موقعة البارود، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمى.

وكشفت تحريات العميد محمود حسن مدير المباحث، أن المجني عليه حاول الدفاع عن التوك توك الذى يعمل عليه، إلا أن اللصوص أطلقوا عليه أعيرة نارية، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة وكشف ملابسات الواقعة.


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