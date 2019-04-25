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الخميس، 25 أبريل 2019 08:25 م
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مصادرة 2 طن رنجة فاسدة خلال حملة لضبط الأسواق بالمنيا

الخميس، 25 أبريل 2019 08:05 م
مصادرة 2 طن رنجة فاسدة خلال حملة لضبط الأسواق بالمنيا رنجة - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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أعلنت اليوم مديرية التموين بالمنيا عن مصادرة أكثر من 2 طن رنجة فاسدة، خلال حملات شنتها على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم، بالتعاون مع قسم شرطة المسطحات المائية، بهدف ضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس وإحكام الرقابة على الأسواق.

وقال الدكتور محمود يوسف،  وكيل وزارة التموين بالمحافظة إن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية شنت حملات تموينية على الأسواق بمناسبة أعياد شم النسيم ومتابعة الأسعار وصلاحية المنتجات المعروضة وخاصة الرنجة والفسيخ واللحوم نظرا للإقبال الشديد عليها خلال هذه الأيام.

وقال أبسخرون بولس، مدير عام الرقابة بالمديرية، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ،وجاري العرض على النيابة ، منوها أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية ومستمرة على مستوى جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التى يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وناشدت مديرية التموين المواطنين بأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للتأكد من صلاحية المنتجات واللحوم المعروضة، واستقبال أي شكاوى بالاتصال علي الرقم (0862364503) الذي خصصته غرفة العمليات بالمديرية.

 

 


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