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مركز الأزهر للفتوى: سيناء أرض مقدسة لم يبخل عليها المصريون بأرواحهم ودمائهم

الخميس، 25 أبريل 2019 10:06 م
مركز الأزهر للفتوى: سيناء أرض مقدسة لم يبخل عليها المصريون بأرواحهم ودمائهم العلم المصرى على أرض سيناء
كتب محمد تهامى زكى
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احتفل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بعيد تحرير سيناء، مؤكدا أن سيناء لم يبخل عليها المصريون بأرواحهم ودمائهم على مر العصور.

 

وقال المركز: "اكتسبت سيناء مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، فهى الأرض المقدسة ذات الموقع المتميز والتاريخ الحافل، لذلك لم يبخل عليها المصريون بأرواحهم ودمائهم على مر العصور"

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وتحتفل مصر اليوم بمرور 37 عاما على تحرير سيناء، حيث تكلل العبور العظيم للجيش المصرى فى 1973 وانتصاره على جيش الاحتلال الإسرائيلى، بخروج دولة الاحتلال تماما ورفع العلم المصرى فى 25 أبريل 1982.

وفى يوم ‏25‏ أبريل‏1982‏ تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلى من سيناء بعد احتلال دام 15 عاماً وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً فى ذكرى تحرير كل شبر من سيناء، فيما عدا الجزء الأخير ممثلاً فى مشكلة طابا التى أوجدتها إسرائيل فى آخر أيام انسحابها من سيناء،  حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسى المصرى المكثف‏.

 


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