محكمة يابانية توافق على الإفراج عن غصن بكفالة 4.5 مليون دولار

رويترز

وافقت محكمة يابانية اليوم الخميس على طلب من كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور بالإفراج عنه بكفالة حددت المحكمة قيمتها بمبلغ 500 مليون ين (4.5 مليون دولار).

يذكرأن ،ألقى القبض على غصن هذا الشهر وللمرة الرابعة للاشتباه في أنه حاول التربح على حساب نيسان بالاستيلاء على خمسة ملايين دولار.

وغصن في انتظار محاكمته في اتهامات أخرى من بينها ارتكاب مخالفات مالية وخيانة الأمانة. وكان قد أخلي سبيله بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار في مطلع مارس بعدما قضى 108 أيام فى السجن.

ونفى غصن كل الاتهامات المنسوبة إليه.