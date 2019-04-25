محافظ البحيرة يوجه برفع كفاءة أعمال الإنارة استعدادا لأعياد شم النسيم

البحيرة -ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات، خاصة أعمال الإنارة والكهرباء واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها بالتزامن مع احتفالات المحافظة بأعياد شم النسيم.

وفى هذا السياق قام رؤساء الوحدات المحلية، بعمل جولات ميدانية مرورا على أعمال الكهرباء بالشوارع الرئيسية والفرعيه وعلى الطرق لتيسير الحركة المروريه للسيارات، حيث تم تغير 18 عمود كهرباء وتمهيد الطريق بشبراخيت باستخدام معدات الوحدة المحلية.

ومن جانب آخر تم الدفع بسيارات الكهرباء الخاصه بمجلس المدينة بكوم حمادة وبالتنسيق مع قسم الكهرباء وتركيب كشافات إنارة على طريق البريجات كما جارى استكمال رفع كفاءة إنارة الطرق بنطاق المدينة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمركز كوم حمادة.

وتابع قسم الطاقة برشيد، أعمال تركيب كشافات الإنارة بمدخل قرية البصيلى وحتى مدخل مقابر يونس مرور بالوحدة المحلية حتى مسجد الفرقان بقرية الساحل .