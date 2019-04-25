محافظ أسيوط يعلن افتتاح مركز "تميز" لخدمات الشباك الواحد بالغرفة التجارية

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه تم افتتاح مركز "تميز" بمقر الغرفة التجارية المصرية بأسيوط والذى يهدف إلى تقديم الخدمات المتكاملة التى يحتاجها التاجر والمستثمر لتأسيس نشاطه فى مكان واحد وبأبسط الإجراءات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الحكومية والحصول عليها من مكان واحد لتوفير الوقت والجهد والعبء الإدارى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط، أن إنشاء هذه المراكز يهدف إلى إزالة المعوقات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتحقيق الشفافية وتوفير الوقت والجهد، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات التى يحتاجها التجار وأصحاب المشروعات لتسجيل أنشطتهم التجارية ومزاولة أعمالهم اعتمادًا على تطبيق مفهوم الشباك الواحد والتعامل مع مكان واحد لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة كفكر مطبق عالميًا تنتهجه الدولة حاليا فى العديد من المصالح الحكومية، من أجل تيسير إجراءات الأعمال مع تطبيق مبدأ الفصل بين طالبى الخدمة من العملاء ومقدمى الخدمة من موظفى المصالح الحكومية المختلفة.

وكان محافظ أسيوط قد أناب المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة فى افتتاح مركز التميز بمقر الغرفة التجارية بأسيوط بحضور المهندس عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ورميح عبد الحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار السكرتير المساعد إلى اهتمام محافظ أسيوط بتعميم المراكز التكنولوجية بجميع المصالح والهيئات بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى أن مركز "تميز" يهدف إلى تقديم خدمات الغرفة التجارية والسجل التجارى والضرائب والتأمينات عن طريق خدمة الشباك الواحد وتواجد مكاتب لهذه المصالح والهيئات فى مكان واحد لتيسير الإجراءات للعملاء بأسرع وقت وبخدمة مميزة.

كما أعلن محافظ أسيوط عن تكريم إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لاختيارها من الإدارات المتميزة من قبل مركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية بالمحلية خلال التقييم الربع سنوى عن نتاج أعمال إدارات الأزمات على مستوى المحافظات وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 21 مارس 2019.

وأشاد المحافظ بالدور الهام الذى تقوم به إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة فضلاً عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة والتى تمثل قطاعات مختلفة، لافتاً إلى اهتمام المحافظة بكل ما يهم المواطن خاصة وقت الأزمات والكوارث، مشيراً إلى اهتمام الدولة بتطوير وتجهيز غرف إدارة الأزمات والكوارث وتدريب العاملين فى الدولة وأجهزتها المختلفة على التعامل معها وتقليل الخسائر البشرية والمادية فى حالة حدوث أى طارئ والحد من مخاطرهماً حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الامن والأمان.

وأكد المحافظ أن التكريم سيتم خلال لقاء المواطنين الدورى القادم والذى يعقد بحضور كافة رؤساء الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والمواطنين من أصحاب الشكاوى والطلبات ضمن مبادرة تفعيل التواصل مع المواطنين.