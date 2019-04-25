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الخميس، 25 أبريل 2019 04:00 ص
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وحديقة الحيوان..

ما لا تعرفه عن وزارة الرى قبل 1964.. كانت تضم الأوبرا والسكك الحديدية

الخميس، 25 أبريل 2019 04:00 ص
ما لا تعرفه عن وزارة الرى قبل 1964.. كانت تضم الأوبرا والسكك الحديدية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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وزارة الموارد المائية والرى هى المسئولة عن موارد المياه العذبة خاصة نهر النيل، كما انها مسئولة عن حماية الشواطىء المصرية و حماية المدن من السيول، بالاضافة الى اعمال الرفع المساحى لكافة المشروعات القومية.

 

وفى التقرير التالى نرصد تاريخ نشأة وزارة الموارد المائية والرى.

1- فى عام 1836 تم انشاء قسم الأشغال العمومية التابع لديوان المدارس فى عهد محمد على.

 

2- فى عام 1857أنشئت نظارة الأشغال العمومية  حيث كانت تضم العديد من المصالح مثل السكك الحديدية والتلغراف والمساحة والاسكان والزراعة وميناء الاسكندرية والآثار ودار الأوبرا وحديقة الحيوان وحديقة الأسماك والصرف الصحى، بالإضافة إلى الرى.

 

3- فى عام 1914 تم تغيير المسمى من نظارة الأشغال العمومية إلي وزارة الأشغال العمومية، مع احتفاظها بالمهام الخاصة بالمساحة وميناء الاسكندرية والآثار ودار الأوبرا والصرف الصحى، والأرصاد والظواهر الطبيعية ومرصد حلوان وذلك بالإضافة إلى الرى.

 

4- فى عام 1964 صدر القرار الجمهورى بقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى والصرف ولذلك أطلق عليها وزارة الرى.

 

5- فى عام 1977 صدر القرار الجمهورى بإضافة مهام استصلاح الأراضى إلى الوزارة وسميت وزارة الرى واستصلاح الأراضى.

 

6- فى عام 1978 صدر قرار جمهورى بشأن اعادة مسمى الوزارة إلى الرى وقصر أنشطة الوزارة على أعمال الرى والصرف

 

7- عام 1987 صدر القرار الجمهوري بشأن تعديل مسمي الوزارة الي وزارة الاشغال العامة والموارد المائية.

 

8- فى عام 1999 صدر القرار الجمهورى رقم 409 لسنة 1999 بشأن تعديل مسمى الوزارة إلى وزارة الموارد المائية والرى.

 

 


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