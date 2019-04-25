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لطلاب الثانوية العامة.. أبرز 7 معلومات يجب معرفتها عن امتحان البوكليت

الخميس، 25 أبريل 2019 09:00 ص
لطلاب الثانوية العامة.. أبرز 7 معلومات يجب معرفتها عن امتحان البوكليت امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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يواصل العد التنازلى نحو امتحانات الثانوية العامة يقترب، حيث يفصلنا أقل من شهرين على انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2019، اليوم السابع يقدم فى 7 خطوات  أبرز المعلومات عن الكراسة الامتحانية "البوكليت"، والتى يحب على الطلاب معرفتها جيدًا. 
 
 
1- البوكليت عبارة عن إجابة الأسئلة فى نفس الورقة الامتحانية ولكل سؤال جزء مخصص ومساحة يجب الطالب فيها.
2- البوكليت سيوفر الوقت والجهد على الطالب. 
3- يحب على  الطالب التأكد من استلام نموذج البوكليت المخصص له.
5- ترتيب استلام كراسة الامتحان المعروفة بالبوكليت سيكون من خلال رقم الجلوس. 
6- يجب على الطالب التأكد من أن عدد ورق كراسة البوكليت كاملة ولا يوجد بها ورقة غير موجودة.
7- على الطالب أن يفهم المطلوب من السؤال بشكل جيد قبل بدء الإجابة لأن أسئلة البوكليت تعتمد بنسبة كبيرة على الفهم طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية. 

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