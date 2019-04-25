لطلاب الثانوية العامة.. أبرز 7 معلومات يجب معرفتها عن امتحان البوكليت

كتب محمود طه حسين

يواصل العد التنازلى نحو امتحانات الثانوية العامة يقترب، حيث يفصلنا أقل من شهرين على انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2019، اليوم السابع يقدم فى 7 خطوات أبرز المعلومات عن الكراسة الامتحانية "البوكليت"، والتى يحب على الطلاب معرفتها جيدًا.

1- البوكليت عبارة عن إجابة الأسئلة فى نفس الورقة الامتحانية ولكل سؤال جزء مخصص ومساحة يجب الطالب فيها.

2- البوكليت سيوفر الوقت والجهد على الطالب.

3- يحب على الطالب التأكد من استلام نموذج البوكليت المخصص له.

5- ترتيب استلام كراسة الامتحان المعروفة بالبوكليت سيكون من خلال رقم الجلوس.

6- يجب على الطالب التأكد من أن عدد ورق كراسة البوكليت كاملة ولا يوجد بها ورقة غير موجودة.

7- على الطالب أن يفهم المطلوب من السؤال بشكل جيد قبل بدء الإجابة لأن أسئلة البوكليت تعتمد بنسبة كبيرة على الفهم طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.