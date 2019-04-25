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الخميس، 25 أبريل 2019 07:57 ص
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قنبلة أمريكية من الحرب العالمية الثانية تسبب دمارا بمدينة ريجنسبورج الألمانية

الخميس، 25 أبريل 2019 07:17 ص
قنبلة أمريكية من الحرب العالمية الثانية تسبب دمارا بمدينة ريجنسبورج الألمانية انفجار - أرشيفية
أ ش أ
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تسببت محاولة السلطات الألمانية فى تفجير قنبلة أمريكية تعود للحرب العالمية الثانية، أمس الأربعاء، في الإضرار بعدد كبير من المنازل والنوافذ بمدينة ريجنسبورج جنوبي البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن السلطات أجلت 4500 ساكن من المنطقة قبل عملية تفجير الآمن للقنبلة التي تزن 250 كيلوجرامًا؛ حيث اضطرت السلطات إلى تفجير القنبلة بدلا من تفكيكها نظرا لنوع المفجر شديد الحساسية والذي كان من الممكن أن يتسبب في انفجارها في أي لحظة.

يشار إلى أن السلطات الألمانية لازالت تكتشف آلاف القطع الحربية غير المتفجرة التي تعود لعصر الحرب العالمية الثانية سنويا رغم مرور 74 عاما على انتهاء الحرب.


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