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فيديو معلوماتى.. محاذير "الصحة" من تناول الفسيخ فى شم النسيم

الخميس، 25 أبريل 2019 10:30 ص
فيديو معلوماتى.. محاذير "الصحة" من تناول الفسيخ فى شم النسيم
كتب وليد عبد السلام
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مع اقتراب احتفالات أعياد شم النسيم تحذر وزارة الصحة والسكان المحتفلين من الإفراط فى تناول الأسماك المملحة والمدخنة،خاصة الفسيخ، نظرا لما يمثله من خطورة على الصحة العامة للإنسان.

ويستعرض "اليوم السابع" تحليلا معلوماتيا حول محاذير الصحة للمحتفلين بشم النسيم .

 

- تناول الفسيخ يمثل خطورة شديدة لوجود بكتيريا تفرز سموما قاتلة تؤدى للوفاة.

- التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة .

- عدم شراء الأسماك المملحة من الباعة الجائلين .

- عدم الإسراف فى تناول الأسماك المملحة، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح.

- يحظر على مرضى الضغط وأمراض الكلى والحوامل والأطفال تناول الفسيخ .

- ينصح بعدم تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك نظرا لتركيز السموم بها.


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الصحة

شم النسيم

الفسيخ

أخبار مصر

أعياد الربيع

مخاطر الفسيخ

تسمم الفسيخ




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