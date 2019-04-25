فحص الكاميرات وبلاغات التغيب لكشف غموض مقتل طفلة الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة طفلة ملقاة بقطعة أرض فضاء بالهرم، حيث تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع العثور على الجثة، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، لكشف هوية الطفلة.

وانتقلت النيابة لمناظرة جثة الطفلة، كما تبين من خلال معاينة رجال المباحث ومناظرتهم لجثة الضحية، أنها تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، بها إصابات وكدمات متفرقة بأنحاء جسدها.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة مهجورة تابعة لدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث بإشراف المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفلة بها آثار كدمات، وتم نقلها إلى المشرحة.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتولت النيابة التحقيق.