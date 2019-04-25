طالبة بزراعة سوهاج تحصد 100 ألف جنيه لصنعها سماد صديق للبيئة

أعلن الدكتور أحمد عزيز ، رئيس جامعة سوهاج عن فوز الطالبة هاجر متولي ، الطالبة بالفرقة الرابعة بقسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة ، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة Techne drift لتقييم الأسمدة الحيوية، حيث حصلت علي مبلغ 100 ألف جنيه قيمة الجائزة، وذلك عن مشروع تخليق سماد صديق للبيئة.
وأوضح الدكتور أحمد سالمان ، عميد كلية الزراعة أن الجائزة مقدمة من مبادرة " Techne لريادة الأعمال" لدعم شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة والتي تجوب محافظات الدلتا والقناة والصعيد للبحث عن الأفكار الريادية والفعالة واختيار الأفضل منها للفوز بقيمة الجائزة، مضيفاً أن الطالبة ستتنافس على جائزة المليون دولار التي رصدها مركز الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والتي ستقام في لندن لمدة 6 أسابيع.
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