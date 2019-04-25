طالبة بزراعة سوهاج تحصد 100 ألف جنيه لصنعها سماد صديق للبيئة

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور أحمد عزيز ، رئيس جامعة سوهاج عن فوز الطالبة هاجر متولي ، الطالبة بالفرقة الرابعة بقسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة ، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة Techne drift لتقييم الأسمدة الحيوية، حيث حصلت علي مبلغ 100 ألف جنيه قيمة الجائزة، وذلك عن مشروع تخليق سماد صديق للبيئة.