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ضبط 3500 كيلو من المخللات لا تصلح للاستهلاك الآدمى بشبين القناطر

الخميس، 25 أبريل 2019 01:38 ص
ضبط 3500 كيلو من المخللات لا تصلح للاستهلاك الآدمى بشبين القناطر مخلل لا يصلح للاستهلاك الآدامي - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبناء على تعليمات الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة، حملة مكبرة على الأسواق، وذلك فى إطار استعدادات مديرية الصحة بالقليوبية لاحتفالات أعياد الربيع و قرب حلول شهر رمضان المبارك وضرورة تشديد الرقابة على جميع أنواع الأغذية لحماية المواطن من الغش التجاري، وتحت إشراف سامى رجب مراقب عام الأغذية، بالاشتراك مع مكتب الأغذية بشبين القناطر.

 

وتمكنت الحملة من ضبط ثلاثة طن ونصف الطن من صنف طرشى مشكل مصنوع داخل براميل سبق استعمالها وغير نظيفة، ولا يوجد عليها أى بيانات، وأوضح سامى رجب أنه بلغ عدد البراميل 35 برميلا، يزن البرميل الواحد 100 كيلو جرام بإجمالى وزن 3500 كجم.

 

وأضاف، أنه تلاحظ بالفحص الظاهرى أن الطرشى غير محتفظ بخواصه الطبيعية، وأن الزيتون الموجودة داخل الطرشى المشكل يحتوى على إصابات فطرية، كما تم سحب عينات من المضبوطات وإرسالها إلى المعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرير محاضر جنحة للمخالفات الموجودة بالمنشأة، وجارى عرض محضر الضبط على النيابة العامة بشبين القناطر حيث تمت التوصية بغلق المنشأة لإدراتها بدون تراخيص.


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