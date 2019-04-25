ضبط 2 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك قبل بيعها بمناسبة شم النسيم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بحيازة 2 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى قبل بيعها مستغلا اقتراب شم النسيم وإقبال المواطنين على شرائه.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى حيازة تاجر لكمية من الأسماك مجهولة المصدر، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 2 طن من الفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كما حرر ضباط مباحث التموين عن تحرير 61 قضية إغلاق منشآت غير مرخصة، وغش تجارى، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار.