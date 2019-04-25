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صور.. وصول وزيرى التموين والرياضة لمضمار سباق شرم الشيخ للهجن

الخميس، 25 أبريل 2019 12:52 م
صور.. وصول وزيرى التموين والرياضة لمضمار سباق شرم الشيخ للهجن وزير التموين ونائب وزير الزراعة
شرم الشيخ - محمد حسين - فايزة مرسال
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وصل قبل قليل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ووزير التموين الدكتور على المصيلحى، ومنى محرز نائب وزير الزراعة، وأحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، لمقر مضمار سباق شرم الشيخ للهجن.

وكان فى استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى انتظار انطلاق فعاليات سباق شرم الشيخ الدولى للهجن فى دورته الأولى .

كما وصل سفراء بيلا روسيا وأذربيجان ورؤساء وفود الاتحادات العربية المشاركة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

ووصل للمهرجان اللواء مصطفى عفيفى محافظ جنوب سيناء السابق، واللواء محمد هانى محافظ جنوب سيناء السابق، واللواء جمال العمرى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء سابقا .

 

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