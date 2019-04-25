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صور.. غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد كسر ماسورة صرف صناعى

الخميس، 25 أبريل 2019 04:38 م
صور.. غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد كسر ماسورة صرف صناعى غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أصيبت مدينة المستقبل بالإسماعيلية بالشلل التام ،  بعد كسر فى ماسورة الصرف الصناعى الخاص بمنطقة الاستثمار الحرة على الطريق الدائرى لمدينة الإسماعيلية والمستقبل.

وتوقفت حركة المرور بمدخل المدينة بعد وصول مياه الصرف المحملة بالأصباغ إلى أكثر من نصف متر ، فيما ناشد أهالى المدينة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التدخل العاجل للدفع بمزيد من السيارات لكسح المياه وسحبها محذرين مما وصفوه بكارثة صحية.

ووصلت إلى موقع الكسر 5 سيارات تابعة لشركة مياه والصرف الصحى وعجزت عن سحب المياه أمام التدفق الكبير لمياه الصرف الصناعى التى وصلت إلى الشارع الرئيسى المؤدى إلى قلب مدينة المستقبل، ومازالت جهود السيطرة على الكسر وتدفق المياه مستمرة . 

 

غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد كسر ماسورة صرف صناعى (1)
غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد كسر ماسورة صرف صناعى (1)

 

غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد كسر ماسورة صرف صناعى (2)
غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد كسر ماسورة صرف صناعى (2)

 

غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد كسر ماسورة صرف صناعى (3)
غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد كسر ماسورة صرف صناعى (3)

 

غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد كسر ماسورة صرف صناعى (4)
غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد كسر ماسورة صرف صناعى (4)

 

غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد كسر ماسورة صرف صناعى (5)
غرق مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد كسر ماسورة صرف صناعى (5)

 


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