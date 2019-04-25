صور.. رئيس مدينة الطود يتابع تطوير الحدائق وتركيب خطوط الصرف الصحى الجديدة

الأقصر – أحمد مرعى

تابع العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، صباح اليوم الخميس، تطوير حديقة وداى النيل غرب الطريق السريع القاهرة أسوان الزراعى بناحية كمين الطود الأمنى، وتركيب رمز (وادى النيل) بمنتصف الحديقة، ثم توجه رئيس المركز لمتابعة حفر وتركيب خط السيب لمياه الصرف الصحى، والذى تم حفره بداية من محطة المعالجة الثلاثية بمدينة الطود الجديدة، مرورا بإسكان الشباب ومساكن الأولى بالرعاية بمراحلها، وإعمار والحسينات الجديدة ونجع أبو بكر منتهيا بمحطة الصرف الصحي بمنطقة نجع مكي.

وأثناء متابعة العميد محمد عياد بمدينة الطود لحفر خط السيب، تبين أن الشركة المنفذة للحفر تسببت في إتلاف بعض من الطريق والبلدورات بطريق المدينة الشبابية، وعلي الفور أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك للمتسبب في إتلاف الطريق والبلدورات.