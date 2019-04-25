صحة الوادى الجديد تتعاقد مع أطباء لسد العجز فى بعض التخصصات الطبية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة وقعت اليوم بروتوكولا مع وزارة الصحة للتعاقد مع عدد من الأطباء تخصص الجراحة العامة والمناظير من خارج المحافظة، وذلك للعمل وسد العجز ببعض التخصصات الطبية.

وأوضح "الزملوط"، أن قطاع الصحة بالمحافظة يحظى باهتمام بالغ على كل الأصعدة وذلك لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة وتوفير كوادر بشرية لسد العجز بمناطق المحافظة النائية.

وأضاف "الزملوط"، أن المحافظة نجحت مؤخرا فى الحصول على الموافقة على إنشاء معهد فنى صحى وجارى العمل على إنشاء كلية للطب البشرى.