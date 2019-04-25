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صحة المنوفية تعلن الطوارئ استعدادا لاحتفالات أعياد القيامة وشم النسيم

الخميس، 25 أبريل 2019 09:37 ص
صحة المنوفية تعلن الطوارئ استعدادا لاحتفالات أعياد القيامة وشم النسيم احتفالات شم النسيم -ارشيفية
كتب فريق المحافظات
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أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع مستشفيات المحافظة استعدادا لاحتفالات أعياد القمامة وشم النسيم.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية أنه تم توفير جميع الأدوية، وأكياس الدم بجميع فصائلها بجميع المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وعلاجها على الفور.
 
فى سياق متصل أكد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع نقاط الإسعاف على مستوى المحافظة، استعدادا لاحتفالات أعياد القيامة وشم النسيم، خاصة باماكن التجمعات بمدينتى شبين الكوم والسادات، للانتقال إلى مكان الحدث ونقل المصابين على الفور إلى أقرب مستشفى.

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