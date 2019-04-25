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صحة البحر الأحمر: الكشف على 948 حالة ضمن قافلة طبية بمنطقة زرزارة

الخميس، 25 أبريل 2019 01:30 م
صحة البحر الأحمر: الكشف على 948 حالة ضمن قافلة طبية بمنطقة زرزارة جانب من أعمال القافلة الطبية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه تم إقامة قافلة طبية علاجية بمنطقة زرزارة بمدينة الغردقة، وبمشاركة فريق إشراف القوافل العلاجية بالبحر الأحمر.
 
من جانبه أكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم الكشف على 948 حالة بجميع التخصصات خلال القافلة، من بينها باطنة وأطفال وجراحة ورمد، وأسنان وأنف وأذن وعظام وأشعة ومعمل ونسا وجلدية وقلب. 
 
كما تم إجراء الفحوصات المعملية، لعدد 60 حالة، وإحالة 17 حالة إلى مستشفى الغردقة العام لإجراء واستكمال الفحوصات، وتم استخراج عدد 5 قرارات علاج على نفقة الدولة.
 
وتم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر.

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