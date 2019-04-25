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شرطة التموين تنتفض قبل شم النسيم.. تعرف على أخر ضرباتها

الخميس، 25 أبريل 2019 05:00 ص
شرطة التموين تنتفض قبل شم النسيم.. تعرف على أخر ضرباتها حملة تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت شرطة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون وضبط الأسعار خاصة فى أعياد الأقباط وعيد شم النسيم.

 

ونجحت شرطة التموين في ضبط 5 أطنان سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين مما يضر بصحتهم.

 

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، فى ضبط "744,243 "قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، وذلك إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر  بالصحة العامة.


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