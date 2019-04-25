سعر اليورو اليوم الخميس 25-4-2019.. العملة الأوروبية تسجل 19.34 جنيها للبيع

كتبت- هبة حسام

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس 25-4-2019، مسجلا ثباتا عند ختام تعاملات أمس،وذلك نظرا لتوقف التعاملات المصرفية اليوم بسبب العطلة الرسمية لعيد تحرير سيناء.

وبحسب آخر بيانات البنك الأهلى المصرى، بلغ سعر اليورو اليوم، 19.10 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.17 جنيه للشراء

19.33 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

19.14 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

19.09 جنيه للشراء

19.40 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.11 جنيه للشراء

19.31 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.27 جنيه للشراء

19.41 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء

19.34 جنيه للبيع