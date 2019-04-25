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رئيس وزراء سريلانكا: أحرزنا تقدما كبيرا فى تحقيقات هجمات الأحد الدامية

الخميس، 25 أبريل 2019 02:43 م
رئيس وزراء سريلانكا: أحرزنا تقدما كبيرا فى تحقيقات هجمات الأحد الدامية رانيل ويكريمسينجه - رئيس وزراء سريلانكا
كتب سمير حسنى
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أعلن رانيل ويكريمسينجه، رئيس وزراء سريلانكا، إحراز تقدم كبير فى التحقيقات الجارية بشأن الهجمات الدامية التى تعرضت لها البلاد خلال الاحتفال بعيد القيامة الأحد الماضى.

وقال رئيس وزراء سريلانكا، فى لقاء متلفز، إن التحقيقات جارية الآن بالتعاون مع وكالات أجنبية، ونحاول أن نستكشف كل الضالعين فى التفجيرات خاصة الأعضاء الناشطين والفاعلين، مشيرا إلى توقيف عدد كبير منهم.

وأرجح ويكريمسينجه، تعاطف منفذو الهجمات مع تنظيم داعش الإرهابى.

وحول وجود تعاون بين جهات التحقيق مع بعض الجهات الخارجية، قال: نعم نحن بحاجة الى بعض التعاون وهناك رعايا أجانب قتلوا هنا، ويجب علينا أن نتعاون معهم، فقد طلبنا دعمًا أجنبيًا للقيام بالتحقيق لاكتشاف الروابط الخارجية والاتصالات الأليكترونية".

 

 


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