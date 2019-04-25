خالد حنفى: مصر نجحت فى حل مشكلة الكهرباء بفضل الشراكة مع القطاع الخاص

رسالة بيروت – أحمد يعقوب

قال الدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، اليوم الخميس، إن القطاع الخاص يمثل 75% من الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية، لافتا إلى أهمية زيادة مساحة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن تكون هناك مكاسب وعائد من الاستثمار للقطاع الخاص تتوافق مع المصلحة العامة.

وأكد الدكتور خالد حنفى، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى فى بيروت، أن تفعيل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر وتفعيل آليات الفكر المتطور فى التنفيذ، نجح خلال عام ونصف فى حل مشكلة الكهرباء، وتحقيق فائض فى الإنتاج، إلى جانب إحداث طفرة فى مشروعات البنية التحتية وإقامة 7000 كيلومتر من الطرق.

ولفت الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إلى أهمية الجرأة والوضوح، وسرعة وسهولة الإجراءات، فى التعامل مع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى وإحداث نقلة فى عمل قطاعات الاقتصاد الحيوية.

وينظم اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، المؤتمر المصرفى العربى لعام 2019 فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجارى بحضور حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين.