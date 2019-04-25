جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي من ضبط تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من الإمارات إشتبه سامح شرباش رئيس الوردية وحسن خفاجة مأمور تفتيش الركاب فى الراكب المصرى م . ف . ع القادم من دبى لظهور علامات القلق والارتباك عليه.

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود الوحش وكرم محمد ومحمد صلاح مأمورى الفحص بالأشعة حيث تلاحظ وجود كثافات معتمة ومختلفة الأحجام بحقيبته.

وبالعرض على السيد رزق مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من خالد حواش ورفيدة محمد وعاصم فتحى ومحمد السعيد مأمورى الجمارك ومحمود فياله مكافحة تهرب وصلاح الدين مصطفى أمن جمركى تحت إشراف سامح شرباش رئيس الورديه لتفتيش أمتعة الراكب فى حضور جمال طه مدير الوديعة.

وبتفتيش أمتعة الراكب تم العثور على 73 هاتفا محمولا ماركة آيفون و47 ماركة سامسونج و7 ماركة ال جى و 5 ماركة أوبو و2 ماركة لينوفو و6 ماركة هاواوى بإجمالى 140 هاتف محمول مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه وبلغت قيمة المضبوطات 620 ألف جنيه.

وقرر محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 24 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات وتم التصالح وقام الراكب بسداد التعويضات.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.