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تموين الوادى الجديد: استلام 372 بطاقة تموينية للمنتفعين بالمحافظة

الخميس، 25 أبريل 2019 05:17 م
تموين الوادى الجديد: استلام 372 بطاقة تموينية للمنتفعين بالمحافظة بطاقات تموين - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن وصول 372 بطاقة تموينية ذكية جديدة ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعي.

وأضاف السيد، أنه تم تشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة، كما جرى التشديد على مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، بتوزيع وتسليم البطاقات لأصحابها وتفعيلها للصرف.
 
وأكد مدير التموين أنه جاري توزيع البطاقات بواقع 101 بطاقة لمكتب الخارجة، 168 بطاقة لمركز الداخلة وقراه، و37 لمركز باريس، و27 لمركز الفرافرة وقرية الكفاح، و10 بطاقات لمكتب تموين قرية المنيرة التابع لمركز الخارجة، و6 بطاقات لمكتب مركز بلاط التمويني.
 
 

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