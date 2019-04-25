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تموين الجيزة تضبط 1.5 طن فسيخ فاسد بمنشأه القناطر.. صور

الخميس، 25 أبريل 2019 05:24 م
تموين الجيزة تضبط 1.5 طن فسيخ فاسد بمنشأه القناطر.. صور فسيخ فاسد
كتب سيد الخلفاوى
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شنت مديرية تموين الجيزة، عدة حملات للرقابة على محال بيع اللحوم والأسماك بأنواعها، ضمن خطة المديرية لتكثيف الرقابة على الأسواق مع اقتراب شم النسيم لضبط الأغذية الفاسدة. 
 
وأكد هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة، لـ" اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت خلال يومين عن ضبط طن و450 كيلو فسيخ فاسد بمخزن فى منشأه القناطر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخزن وإعدام الكمية المضبوطة. 
 
وأضاف مدير المديرية انه تم تحرير عدد من المحاضر ضد أصحاب محال مخالفة تعمل بدون رخص ومصادرة الفسيخ لتحليلة بالمعامل للتأكد من صلاحيته. 
 
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