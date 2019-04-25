تعليم بنى سويف: صيانة 20 مدرسة للتعليم المجتمعى بإهناسيا التعليمية

بنى سويف : هانى فتحى

قال محمد حسام الدين أحمد، وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، إنه فى ظل التعاون بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمى تم صيانة 20 مدرسة للتعليم المجتمعى بإهناسيا التعليمية، وسيتم استكمال الصيانة البسيطة لمدارس التعليم المجتمعى بباقى الإدارات.

وأضاف مصطفى الصايم، منسق عام اللامركزية، أن الصيانة البسيطة للمدارس تمت بالتعاون بين العديد من الجهات المعنية بداية من التعليم المجتمعى برئاسة إيمان فتحى وبرنامج الغذاء العالمى برئاسة سمية سمير منسق البرنامج ببنى سويف ومينا مقبل مهندس البرنامج إلى جانب إدارة المشاركة المجتمعية برئاسة سلوى ربيع وإدارة الأمن بالمديرية برئاسة خالد هارون.



جانب من الصيانة للمدارس (1)



جانب من الصيانة للمدارس (2)



جانب من الصيانة للمدارس (3)



جانب من الصيانة للمدارس (4)