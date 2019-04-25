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تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات

الخميس، 25 أبريل 2019 10:23 ص
تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات بورصة
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسرا عدد 2.48 نقطة ليصل إلى مستوى 1435.98 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 25.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 3 ملايين دينار  بحرينى.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 10.06% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.14% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.98%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.02% مدفوعا بصعود سهم شركة إنوفست بنسبة 3.85%.
 
 
 

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