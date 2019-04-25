تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسرا عدد 2.48 نقطة ليصل إلى مستوى 1435.98 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 25.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 3 ملايين دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 10.06% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.6%، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.14% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.98%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.02% مدفوعا بصعود سهم شركة إنوفست بنسبة 3.85%.