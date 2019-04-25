تداول 190 شاحنة و95 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 16 سفينة، وتم تداول 438 شاحنة بضائع و112 سيارة.

وأكد بيان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 190 شاحنة و95 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 248 شاحنة بضائع و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، لاستقبال ثلاث سفن، وهى أمانة، النوى، الحرية 2، بينما غادر الميناء بالأمس أربع سفن، وهى BBC Cabe أمانة، الحرية 1، النوى إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء، بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن، وهى ايلة، بريدج، بابل، بينما شهد ميناء الغردقة، وصول وسفر العبارة الرياض.