video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 190 شاحنة و95 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 25 أبريل 2019 01:48 م
تداول 190 شاحنة و95 سيارة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 16 سفينة، وتم تداول 438 شاحنة بضائع و112 سيارة.
 
وأكد بيان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 190 شاحنة و95 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 248 شاحنة بضائع و17 سيارة.
 
ويستعد ميناء سفاجا، لاستقبال ثلاث سفن، وهى أمانة، النوى، الحرية 2، بينما غادر الميناء بالأمس أربع سفن، وهى BBC Cabe أمانة، الحرية 1، النوى إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء، بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن، وهى ايلة، بريدج، بابل، بينما شهد ميناء الغردقة، وصول وسفر العبارة الرياض.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تداول 421 شاحنة بضائع بينها 378 مصدرة بموانئ البحر الأحمر

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

موانئ البحر الأحمر

حركة الموانئ




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة