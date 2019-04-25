video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 25 أبريل 2019 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس راعى غنم متهم بقتل طفل بعد اتهامه له بسرقة 3 أغنام بأبو النمرس

الخميس، 25 أبريل 2019 01:45 م
تجديد حبس راعى غنم متهم بقتل طفل بعد اتهامه له بسرقة 3 أغنام بأبو النمرس حبس
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس راعى أغنام 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها، لاتهامه بقتل طفل 10 سنوات، بعد اتهامه له بسرقة أغنامه بأبو النمرس.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم اعتدى بالضرب على المجنى عليه، بعد اختفاء "معزتين" من الأغنام التى يرعاها، واعتقاده أن الطفل يعرف مكانهما، وأنه اشترك مع آخر فى سرقته.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بمقتل طفل يدعى "إبراهيم" يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، تم نقله إلى المستشفى مفارقا الحياة.

وذكر شهود عيان أن راع أغنام وراء الاعتداء عليه بالضرب، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس راعى أغنام قتل طفل بعد اتهامه له بسرقة "معزتين" فى أبو النمرس

الإعدام شنقا لراعى أغنام وعامل لقتلهما صاحب مزرعة بالواحات لسرقته

اخبار الحوادث

حوادث

راعى غنم

أبو النمرس

مستشفى أبو النمرس




لا تفوتك
7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

7 معلومات عن حجم الاستثمارات الصينية بمصر بمناسبة زيارة الرئيس لبكين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

أحمد فتحى يقود وسط الأهلى أمام المصرى وعودة باسم علي

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

قائد عملية "إيلات": بذلنا دماء كثيرة للدفاع عن سيناء فى وجه الأعداء

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

إنفوجراف.. كيف يتم حساب نسبة الأصوات الصحيحة والباطلة والمشاركة بالاستفتاء؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة