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بوتين: كيم مستعد للتخلى عن السلاح النووى شريطة ضمان أمن وسيادة بلاده

الخميس، 25 أبريل 2019 03:39 م
بوتين: كيم مستعد للتخلى عن السلاح النووى شريطة ضمان أمن وسيادة بلاده بوتين وكيم
كتبت: إنجى مجدى
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، على استعداد للتخلى عن الأسلحة النووية إذا ما ضمنت القوى العالمية الأمن لبلاده والحفاظ على سيادتها.

 

وبحسب صحيفة التايمز، البريطانية، جاءت تعليقات بوتين عقب انتهاء المحادثات، التى استمرت لساعتين بين الزعيمين الروسى والكورى الشمالى فى جزيرة روسكى الروسية، السبت؛ وقال بوتين إنه سوف يتشارك تفاصيل المحادثات، فى وقت لاحق اليوم، مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب، دون الاحتفاظ باى أسرار. 

 

وتشكل قمة بوتين- كيم عودة لموسكو على طاولة المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووى لبيونج يانج، التى كانت تهيمن عليها واشنطن بمفردها. غير أن القمة الأخيرة بين ترامب وكيم فى العاصمة الفيتنامية "هانوى"، فبراير الماضى، انتهت بالفشل بعد الخلاف بشأن رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.


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