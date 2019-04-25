بالزغاريط والشربات.. المرشدين السياحيين يحتفلون باكتمال نصاب الانتخابات

كتبت آية دعبس

بعد دقائق من إعلان اللجنة العامة للإشراف على إجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، برئاسة وجيه جمال السكرتير العام للنقابة، غلق باب التصويت، وبدء فرز الأصوات، بعد اكتمال النصاب الثانونى لإجراء الانتخابات فى الدعوة الثانية لها، بنسبة 25%، احتفل أعضاء النقابة بتوزيع أكواب من الشربات على المرشدين السياحيين الموجودين بالنقابة.

وقال أحد الموظفين العاملين بالنقابة، إن وجيه جمال السكرتير العام للنقابة، اشترى زجاجات الشربات من نفقته الخاصة، للاحتفال باكتمال النصاب للانتخابات، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق أحد المرشدات "زغروطة"، للتعبير عن سعادتها عن بدء عمليات الفرز.

وأعلنت نقابة المرشدين السياحيين منذ قليل، غلق باب التصويت بالانتخابات وبدء عمليات فرز الأصوات، الخاصة بانتخاب النقيب العام للمرشدين السياحيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة.

كانت نقابة المرشدين السياحيين، قد بدأت فى استقبال أعضائها للمشاركة بالانتخابات فى الدعوة الثانية لها، لاختيار النقيب العام، و8 أعضاء لمجلس النقابة العامة، فى التاسعة من صباح اليوم الخميس، فى 15 لجنة للاقتراع على مستوى الجمهورية.