اليابان تطلب مساعدة دول أوروبية في حل نزاعها مع كوريا الشمالية

براتسلافا (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي اليوم الخميس إنه طلب من زعماء أربع دول في أوروبا الوسطى المساعدة في حل النزاع الطويل القائم مع كوريا الشمالية بشأن عمليات اختطاف مواطنين يابانيين تم تنفيذها قبل عقود من الزمان.

وأضاف رئيس الوزراء - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - أنه طلب من زعماء هذه الدول التفهم وتقديم الدعم لهذه القضية التي وصفها ب"المهمة للغاية" بالنسبة لليابان.

وتقول اليابان إن كوريا الشمالية اختطفت ما لا يقل عن 17 من مواطنيها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لتدريب العملاء على اللغة والثقافة اليابانية للتجسس على كوريا الجنوبية .. وقد اعترفت بيونج يانج باختطاف 13 منهم فقط ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقد التقى شينزو أبي في وقت سابق من اليوم الخميس برؤساء وزراء سلوفاكيا والتشيك وبولندا ووزير مالية المجر ، وهي الدول التي تشكل مجموعة تعرف باسم "فيشجراد".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني يقوم حاليا بجولة خارجية تشمل زيارة كل من فرنسا وإيطاليا وسلوفاكيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

يذكر أن مجموعة "فيشجراد" هي تحالف ثقافي وسياسي لأربع دول في وسط أوروبا وهم التشيك المجر وبولندا وسلوفاكيا وهم جميعا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) .. وتهدف إلى تعزيز التعاون في المجال العسكري والثقافي والاقتصادي والطاقة فيما بينهم بالإضافة لتعزيز تكاملهم الأوروبي.