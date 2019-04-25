المرشدين السياحيين: اكتمال النصاب القانونى لإجراء الانتخابات النقابة

كتبت آية دعبس

أعلن وجيه جمال، السكرتير العام لنقابة المرشدين السياحيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، اكتمال النصاب القانونى لإجراء انتخابات النقابة، على مقعد النقيب العام، و8 أعضاء لمجلس النقابة العامة، والمقرر له 1751 مرشد سياحى، بنسبة 25% ممن لهم حق التصويت بالانتخابات، والمُسددين لاشتراكات النقابة لعام 2018.

وأوضح جمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه باكتمال النصاب القانونى، سيتم بدء عمليات فرز الأصوات المشاركة بالانتخابات، فور إغلاق باب التصويت فى التاسعة من مساء اليوم.

كانت نقابة المرشدين السياحيين، بدأت فى استقبال أعضائها للمشاركة بالانتخابات فى الدعوة الثانية لها، لاختيار النقيب العام، و8 أعضاء لمجلس النقابة العامة، فى التاسعة من صباح اليوم الخميس، فى 15 لجنة للاقتراع على مستوى الجمهورية.