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المترو يقرر مد ساعات تشغيل الخطوط الثلاثة فى رمضان للثانية صباحا

الخميس، 25 أبريل 2019 02:53 م
المترو يقرر مد ساعات تشغيل الخطوط الثلاثة فى رمضان للثانية صباحا مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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قررت شركة المترو مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال شهر رمضان الكريم لتستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحا، بحيث تصل ساعات التشغيل اليومى إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة.

وانتهت شركة المترو من إعداد جداول تشغيل رمضان بالتعديلات الجديدة وأنهت استعداداتها للشهر الكريم، بحيث يتم العمل بالجداول الجديدة مع أول يوم فى شهر رمضان حتى آخر يوم فى إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" إن رحلة آخر قطار بالخط الأول ستقوم من محطة البداية بالمرج الجديدة الساعة 12.50 بعد منتصف الليل متجهة إلى حلوان، وتقوم آخر رحلة قطار من حلوان 12.40 متجهة إلى المرج، بحيث تنتهى آخر رحلة فى الاتجاهين بمحطة النهاية الثانية بعد منتصف الليل.

وأوضحت المصادر أن رحلة آخر قطار بالخط الثانى ستقوم من محطة البداية بشبرا الخيمة الساعة 1 صباحًا متجهة إلى المنيب، وتقوم رحلة آخر قطار من محطة البداية بالمنيب 1 صباحا متجهة إلى شبرا الخيمة، كما تقوم رحلة آخر قطار بالخط الثالث من محطة البداية بالعتبة 1.25 صباحا متجهة إلى الأهرام بمصر الجديدة.

وأضافت المصادر أن رحلة آخر قطار بالخط الثالث ستقوم من محطة الأهرام بمصر الجديدة 12.40 بعد منتصف الليل متجهة إلى العتبة، على أن يلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا، ويلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.

 


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