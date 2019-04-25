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الخميس، 25 أبريل 2019 08:57 م
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العمليات المشتركة في العراق :مقتل 6 إرهابيين وتدمير 8 أوكار لـ"داعش" جنوب كركوك

الخميس، 25 أبريل 2019 08:00 م
العمليات المشتركة في العراق :مقتل 6 إرهابيين وتدمير 8 أوكار لـ"داعش" جنوب كركوك تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ)
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 أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الخميس عن مقتل ستة "إرهابيين" وتدمير 8 أوكار لـ"داعش" جنوب كركوك.

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء سعد حربية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم - إنه تم تنفيذ عملية أمنية في وداي الشاي التابع لقضاء داقوق جنوب كركوك، اشتركت بها كافة التشكيلات الأمنية في قيادة المقر المتقدم وجهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق وطيران التحالف الدولي وطيران الجيش العراقي.

وأضاف أن العملية " أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين وتدمير مستودع لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي وتدمير 8 أوكار والعثور على نفق في قرية الصباح ، وتم تدميرهم بشكل كامل"، مشيرا الى "العثور على بعض الكهوف التي يستغلها الإرهابيون"، وتابع أن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال استهدفت وكرا للدواعش تم تدميره أيضا".

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد قامت بعملية عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" شمال البلاد أسفرت عن حرق 15 ثكنة للتنظيم.

 

 


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